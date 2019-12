Coppa Italia: ad Acquaviva la sfida con il Verona

La sfida tra San Marino Academy ed Hellas Verona, gara unica valevole per gli ottavi di Coppa Italia femminile, si disputerà come da programma mercoledì 11 dicembre presso lo stadio di Acquaviva con calcio di inizio alle ore 14:30. In caso di parità si giocheranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.