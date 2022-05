Costantini e Cecchetti al lavoro per gli impegni di giugno

Un mese di giugno piuttosto impegnativo attende la Nazionale maggiore, che infatti ha già iniziato a programmare le tappe di avvicinamento alle gare di Nations League e all’amichevole con l’Islanda. Fabrizio Costantini attende i suoi ragazzi già domani per il primo di una mini serie di allenamenti – per il momento – che si completerà giovedì 19 e venerdì 20 maggio. La prima e la terza seduta si terranno al San Marino Stadium, mentre la seconda a Serravalle B. Esclusi da questo primo giro di convocazioni, come è ovvio, i giocatori ancora impegnati nei rispettivi campionati. Giugno sarà un mese impegnato - almeno nella sua prima settimana - anche per la Nazionale Under 21, che dovrà affrontare gli ultimi due impegni delle qualificazioni europee. Matteo Cecchetti vedrà i suoi ragazzi negli stessi giorni scelti da Fabrizio Costantini per le sue sedute: martedì 17, giovedì 19 e venerdì 20 maggio. In questo caso l’impianto che ospiterà gli allenamenti sarà l’Ezio Conti di Dogana. Questo l’elenco dei convocati:





NAZIONALE SAN MARINO:

ZAVOLI MATTEO Portiere



BENEDETTINI SIMONE Portiere

MANZAROLI MATTIA Portiere



CEVOLI MICHELE Difensore

CONTI GIACOMO Difensore

PALAZZI MIRKO Difensore



BATTISTINI MANUEL Difensore



BERRETTI MAICOL Centrocampista

CECCAROLI MATTIA Centrocampista

GOLINUCCI ALESSANDRO Centrocampista



GOLINUCCI ENRICO Centrocampista

HIRSCH ADOLFO JOSE’ Centrocampista

MULARONI MARCELLO Centrocampista



RASCHI JACOPO Centrocampista



SOPRANZI PIETRO Centrocampista

TOMASSINI DAVID Centrocampista

TOSI LUCA Centrocampista



TOMASSINI FABIO RAMON Attaccante

VITAIOLI MATTEO Attaccante



NANNI NICOLA Attaccante

BERNARDI MARCO Attaccante





UNDER 21:

DE ANGELIS MIRCO Portiere



PAOLINI THOMAS Portiere



COLONNA DAVIDE Portiere



CONTADINI ANDREA Difensore

DE BIAGI ALEX Difensore

FRANCIONI GIACOMO Difensore

MATTEONI GIACOMO Difensore

MORETTI DIEGO Difensore

NANNI SIMONE Difensore

SARTINI STEFANO Difensore



BALDAZZI ALBERTO Centrocampista



CAPICCHIONI LORENZO Centrocampista

CECCHETTI LUCA Centrocampista

CIACCI ELIA Centrocampista

PASOLINI FILIPPO Centrocampista



TOCCACELI ALEX Centrocampista



VALENTINI GIACOMO Centrocampista

ZANNONI SAMUELE Centrocampista



BABBONI DANIELE Attaccante



PASQUINELLI LORENZO Attaccante

LAZZARI LORENZO Attaccante

MORRI ALESSANDRO Attaccante