Costantini manda il Tre Penne in Conference League: 1-0 alla Libertas

All'ultimo respiro prima dei supplementari il Tre Penne completa la sua clamorosa stagione a pareggi zero (in 19 partite) e la salva assicurandosi la Conference League. Punizione di Costantini e meritato 1-0 su una Libertas di nuovo troppo passiva per essere all'altezza delle sue ambizioni. Secondi in stagione regolare ma mai convincenti nei big match (su 8, 6 ko) i granata sono ancora fuori dall'Europa, e sono 7 anni in fila.

Per quanto decisa solo all'88°, la finalina è un quasi monologo di un Tre Penne attivo e sciupone, almeno nel primo tempo. 4 le occasioni create tra 13° e 14°: Pieri triangola con Gai e conclude, Olivi tocca in angolo e, sugli sviluppi, ancora Gai dal lato corto, Gentilini alza. Di nuovo corner ma lato opposto, la battuta di Semprini sbatte su Golinucci e Gentilini qui deve murare Chiurato. Chiurato che, subito dopo, riceve sempre da Semprini e innesca la schiacciata di Pieri, rimbalzata sulla traversa.

Il grosso del resto è di Costantini, voglioso di riscattare una mezza stagione in tono minore: sul lancio di Gai viene travolto dall'uscita di Gentilini, che fa strike ma in primis prende palla.Sulla combinazione con Chiurato e Pieri invece il 20 riesce ad andare al tiro, una girata venuta malissimo. L'ennesima uscita su di lui porta Gentilini a regalarla a Battistini, che non riesce a centrare lo specchio rimasto incustodito. Sull'unica sortita della Libertas, Bernacci sciupa l'incornata offertagli da Sartori, poi è di nuovo Costantini: l'attaccante rientra da destra e calcia, Gentilini non trattiene e si salva solo perché Pieri, nel ribadire in rete, è in fuorigioco.

Decisamente meno interessante la ripresa, tanto che a lunghi tratti il meglio è l'ennesimo tiro di Costantini respinto di piede da Gentilini, con Sartori a spazzare prima che Gai possa far tap in. La Libertas invece arriva al massimo alla cavalcata di Aruci, contenuto e chiuso da Lombardi. Quindi, quando la mezz'ora extra ormai incombe, Costantini trova finalmente il punto esclamativo: punizione dalla distanza in angolo basso e secondo gol stagionale, bottino magari magro ma, a conti fatti, pesantissimo. Eppure, al tutti su, Narducci avrebbe l'occasione per riprenderla, l'incocciata su punizione di Righini però non trova lo specchio e ancora una volta l'Europa è cosa di Città.