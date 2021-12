Domani la supersfida Folgore - Tre Fiori

Si gioca domani a Fiorentino la supersfida della dodicesima giornata di campionato. Il Tre Fiori reduce da tre vittorie consecutive e dalla qualificazione alle semifinale di Coppa Titano se la vedrà con i campioni in carica della Folgore. In palio punti pesanti. La squadra di Cecchetti farà di tutto per proseguire la serie positiva mentre la compagine di Omar Lepri, che sta ritrovando uomini e condizione fisica, vuole i tre punti contro una diretta concorrente per la zona play-off. In cerca di conferme, La Fiorita e Domagnano ovvero le altre due qualificate alle semifinali di Coppa. Dopo aver eliminato il Tre Penne, la squadra di Massimo Mancini cerca un altro risultato di prestigio mentre i gialloblu di Montegiardino vogliono ritrovare il gusto della vittoria, dopo due pareggi consecutivi.









Una sfida che vale i play-off è anche quella tra Virtus e Pennarossa, rispettivamente quarta e quinta in classifica e divise da un solo punto. Completano il programma del sabato pomeriggio, Murata - San Giovanni, alle 15 a Domagnano e Libertas - Juvenes/Dogana, alle 18 sul campo di Montecchio. Due le gare che si giocheranno domenica. La capolista Tre Penne cercherà di riscattare la bruciante eliminazione dalla Coppa Titano contro un Fiorentino che a sua volta, vuole cancellare il ko arrivato sul filo di lana contro la Virtus. Nell'altra sfida domenicale, si ritroveranno di fronte Cosmos e Cailungo, appaiate all'ultimo posto ed ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Riposa il Faetano.