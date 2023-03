Doppio Charles e l’Irlanda del Nord vince: San Marino ko 2-0

Per la prima volta sul Titano risuona “God Save the King” come inno di una nazionale britannica e porta bene all'Irlanda del Nord che inizia nel migliore dei modi il suo cammino verso Euro2024. Tifo incessante da parte degli oltre 1000 tifosi dell'Armata Bianco-Verde venuti allo “Stadium” e ripagati con un 2-0 firmato Dion Charles, autentico mattatore dell'incontro. Non arrivano punti e gol per San Marino, una buona prova sicuramente si. Prima occasione al 13’: cross da sinistra, terzo tempo imperioso di McNair e bella risposta di Benedettini. Sono 20 minuti ottimi della Nazionale di Costantini, attenti in difesa con Di Maio all’esordio e propositivi in attacco con Nanni e Berardi a duettare. Ma, come spesso accade a questi livelli, la prima disattenzione si paga caro: palla tesa e precisa di Washington, Charles sbuca sul secondo palo e non lascia scampo a Benedettini. Nordirlandesi avanti con il gol dell’attaccante del Bolton. La catena di destra è la più pericolosa degli uomini di O’Neill: fuga di Bradley che lascia sul posto Palazzi, Saville anticipa tutti ma non trova lo specchio. Crescono i britannici in chiusura di frazione: sventola di Bradley disinnescata da Benedettini in corner.

Ripresa e San Marino continua a tenere bene il campo: Lazzari ci prova da fuori, conclusione debole e centrale bloccata senza problemi da Peacock-Farrell. Ma sulle fasce l’Irlanda del Nord è un pericolo costante: Lewis sfonda a sinistra e trova Charles sul secondo palo, colpo di testa sul quale nè Benedettini nè Di Maio sulla linea possono nulla. Doppietta personale, 2-0 per i britannici e match virtualmente chiuso. Va vicinissimo al tris Washington: il 9 di O'Neill si gira in un fazzoletto e calcia, sfera a centimetri dall'incrocio. I Titani hanno però il merito di non uscire dalla partita: Battistini disegna il traversone, il neo-entrato Rinaldi non ci arriva per un soffio. Passano una manciata di minuti e Lazzari lancia Nanni che si fa tutto il campo e troverebbe anche il gol del 2-1, battendo Peacock-Farrell. Tutto fermo però per la posizione di fuorigioco dell’attaccante biancazzurro. Finale in crescendo per la Nazionale che può guardare con fiducia al futuro: domenica si torna già in campo per la sfida alla Slovenia.