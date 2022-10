Doppio Rinaldi, La Fiorita in vetta da sola: Cosmos ko 2-0 e staccato

La sfida tra capolista a punteggio pieno è tanta attesa e zero resa per 77', dopodiché Danilo Rinaldi prende in mano le cose e La Fiorita, ora, comanda da sola. Doppietta in 2' del capitano e 2-0 al Cosmos, staccato e scacciato da una vetta che, complice il turno di riposo del Pennarossa, è tutta per i gialloblu, che oltre al ruolino perfetto vantano un bello 0 nella casella gol subiti.

L'incrocio tra la Montegiardino che è e quella che fu – nell'11 di Serravalle ci sono 7 ex gialloblu – ingrana molto a fatica: in avvio il predominio Cosmos sta tutto nell'appoggio di Loiodice per il tiro di Zulli, Vivan respinge e Guidi manca il tap in acrobatico. Poi col passare dei minuti cresce La Fiorita, anche qui però c'è giusto un affondo a destra di Pancotti, sulla cui conclusione Simoncini controlla bene il palo. E la ripresa sembra seguire lo stesso copione: nella prima mezz'ora il meglio è quando Mirko Palazzi sfonda su Pancotti e imbecca Guidi appena dentro l'area, la botta è potente ma centrale e Vivan blocca.

Nel prosieguo i due tecnici prendono vie differenti: Berardi lascia quasi intatto l'11 di partenza, Lasagni invece stravolge la squadra giocandosi tutti i cambi e nel finale i suoi prendono il sopravvento. Il primo acuto è di Amati, che cerca il gol olimpico direttamente dalla bandierina senza sorprendere Simoncini. L'episodio che spacca la partita arriva quando Grandoni aggancia il lancio di Semprini e va con un traversone che attraversa tutta l'area e sorprende la difesa, ma non Rinaldi: controllo, botta sotto la traversa e partita sbloccata. Il Cosmos accusa, si sfalda e tempo 2' incassa il raddoppio in contropiede, con lo strappo di Lunadei a cogliere in fallo una retroguardia ancora messa male: il nazionale si fa mezzo campo e imbecca di nuovo Rinaldi, il controllo è così così ma ha tutto il tempo per riassestarsi, saltare Simoncini e infilare la doppietta, con la spaccata disperata di Maggioli che nulla può.

È fatta: Serravalle ci prova ma si limita alle mezze occasioni di Prandelli – inzuccata fuori su punizione di Errico – e Guidi, murato da Fatica su una palla vagante. Viceversa La Fiorita sfiora il tris con la bordata di Zafferani respinta dalla traversa, ma poco importa: i gialloblu tengono a secco un attacco che viaggiava a quasi quattro gol a gara, costringono il Cosmos al primo ko, fanno 4/4 e proseguono la marcia.