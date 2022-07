Elia Benedettini entra a far parte della Società Sportiva Cailungo. Il portiere della Nazionale trova l'accordo con la Dirigenza della società per la prossima stagione di Campionato Sammarinese. Benedettini - scrive il Cailungo in una nota stampa - crede nel nuovo progetto, tanti giovani e un ambiente caratterizzato da passione e voglia di crescere.