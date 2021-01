eSports: al San Marino Stadium il torneo di selezione per eEURO 2021

Dodici partecipanti divisi in 3 gironi da 4. Cospicua la presenza di “gamers” al San Marino Stadium per giocarsi la possibilità di rappresentare la Nazionale eSports di San Marino ai prossimi Europei “virtuali”. Saranno due titolari e due riserve, composti in seguito da un Commissario Tecnico il cui nome verrà comunicato in futuro dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.





Nel frattempo, uno dei due titolari è già noto: sarà Giuseppe Taddei, player della Sampdoria e grande protagonista nella prima edizione di eEuro dello scorso anno. Allo Stadium, invece, gli altri giocatori si sono dati battaglia nel secondo torneo di selezione per garantirsi i tre posti rimanenti sul videogioco “eFootball PES 2021”. La selezione biancazzurra partirà dalle qualificazioni assieme alle Nazionali di tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA mentre la fase finale sarà a Londra il 9 e 10 luglio poco prima della finalissima degli Europei a Wembley in programma l'11.