Femminile: il Milan vince 5-0 a San Marino

Il debutto casalingo della San Marino Academy è contro il Milan di Maurizio Ganz. La squadra di Alain Conte parte più coperta e ci vuole una punizione per sbloccare la partita. La francese Laura Agard la mette a giro sulla barriera e al 12' è 1-0 Milan. Il raddoppio alla mezz'ora. Su un pallone in verticale in area, Montaldi e Ciccioli non si capiscono e Christy Grimshaw ci mette il piede. Il 3-0 in chiusura di tempo ancora con la giocatrice scozzese che taglia sul primo palo e gira in porta il cross di Bergamaschi.

Nella ripresa il poker del Milan dopo 5 minuti con Natasha Dowie. La giocatrice inglese firma il primo gol in Italia sfruttando una disattenzione difensiva. Dowie chiude il 5-0 con la personale doppietta all'80' con una conclusione da terra dopo una grande parata di Ciccioli.

La San Marino Academy è anche sfortunata quando centra un traversa con Karin Muya e si vede respingere dal palo un pallone sugli sviluppi di un corner. Per la squadra di Alain Conte prossimo impegno a Torino contro la Juventus campione d'Italia in carica.

Nell'altra partita del pomeriggio la Florentia San Gimignano ha superato 1-0 l'Hellas Verona con rete di Sofia Cantore.