Femminile: il Verona passa a San Marino e si salva

L'Hellas Verona vince 2-0 al San Marino Stadium e conquista con quattro giornate di anticipo la salvezza. La San Marino Academy si giocherà la permanenza in serie A nelle ultime 4 giornate con il Napoli. A Serravalle partono bene le Titane, ma non sono incisive, mentre il Verona passa con Elena Nichele al 30'. Sul lancio dalla difesa l'attaccante gialloblu controlla in mezzo a due biancoazzure e batte Ciccioli con una grande conclusione. Nella ripresa il raddoppio lo firma Rossella Sardu con un mancino di sinistro al volo sul cross di Santi. 2-0 e partita chiusa. Nuova sosta e poi maggio decisivo per San Marino e Napoli con le due squadre che sfideranno in casa delle azzurre nel week-end del 2 maggio.