Seconda sconfitta per la San Marino Academy nel campionato di serie B femminile. Le biancoazzurre perdono 3-0 sul campo della Lazio. Reti tutte nella riprese per le biancocelesti che vanno in vantaggio su calcio di rigore con Chatzinikolaou, raddoppiano con Visentin e triplicano con Fuhlendorff nel recupero.