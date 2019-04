Femminile: San Marino Academy - Riozzese per la serie B

Sorteggiati gli abbinamenti dei play off promozione del campionato di serie C femminile. La San Marino Academy sfiderà la Riozzese, mentre la Novese se la vedrà contro il Napoli. Le partite si giocheranno su campo neutro in gara unica. Le due squadre vincitrici saliranno direttamente in serie B, mentre le due perdenti giocheranno uno spareggio per l'accesso alla serie B contro la quartultima e terzultima del campionato di serie B.