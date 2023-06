Finale scudetto, la vigilia dei capitani

Una squadra che vuole confermarsi campione di San Marino, vendicando la sconfitta in Titano Futsal Cup, e un'altra che vuole tornare alle vecchie abitudini, confezionando un altro double campionato - coppa. Folgore e Fiorentino si sfidano per lo scudetto del futsal, stasera, alle 21.45, al Multieventi. Rivincita della finale di coppa, da questa sfida diventata una "classica" della stagione in corso ci si aspettano spettacolo ed equilibrio: ecco come le squadre ne hanno vissuto la vigilia, attraverso le parole dei capitani Massimiliano Bernardi e Andrea Ceccoli.

Nel video le loro interviste