Nella dodicesima giornata del campionato sammarinese di Futsal, il Fiorentino conquista l'undicesima vittoria superando per 6 a 1 il San Giovanni. Vincono anche il Pennarossa che supera per 3 a 2 la Virtus e il Tre Fiori che batte per 7 a 2 la Juvenes/Dogana. Successi anche per il Domagnano, 8 a 1 contro il Cosmos, per la Libertas, 5 a 3 al Tre Penne e per La Fiorita che ha battuto il Murata per 4 a 0. Nel posticipo di questa sera la Folgore affronta il Faetano. Riposa il Cailungo