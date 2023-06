Fiorentino-Folgore: in palio c'è lo scudetto

Come nella finale di coppa, per lo scudetto del futsal è Fiorentino contro Folgore. Le due squadre che hanno monopolizzato il calcio a 5 sammarinese si sfidano per il titolo nazionale stasera, alle 21.45, al Multieventi di Serravalle. Gli scontri diretti di quest'anno sono per ora a favore del Fiorentino, che ha battuto la squadra di Falciano anche nella finale di Titano Futsal Cup. La differenza, tra 2022 e 2023, la stanno facendo due nomi, i soliti: gli specialisti dei titoli Protti e Busignani, che, dopo il double con la Folgore, sono tornati al Fiorentino, continuando a vincere. Del trio che lo scorso anno segnò un goal a testa in finale scudetto, per la squadra di Massimiliano Spada, resta perciò solo capitan Bernardi, che proverà a interrompere la striscia di successi dei propri ex compagni. Vincendo, i rossoblù salirebbero a cinque scudetti, mentre per la Folgore sarebbe il terzo successo. In ogni caso, però, se questa finale fosse spettacolare quanto quella di coppa, sarebbe uno spot eccezionale per il futsal sammarinese. Lo sanno anche i protagonisti, che alla presentazione della sfida hanno detto di non volersi risparmiare, pur restando consci della forza dell'avversario ed evidenziando che sarà determinante la fase difensiva. Viste le statistiche del campionato, è difficile dare loro torto così come lo era ipotizzare una finale diversa: il Fiorentino ha tenuto una media di quasi otto goal a partita, conquistando 82 degli 84 punti disponibili, e anche la Folgore ha sfiorato quota 200 reti, chiudendo seconda, con 74 punti. Numeri che parlano di due stagioni straordinarie, entrambe meritevoli di titolo, ma il trono è uno solo.