Enrico Malandri è il nuovo allenatore del Fiorentino. La società rossoblu ha infatti comunicato di aver raggiunto l'accordo con l'ex tecnico di Forlimpopoli e Vallesavio.

Cambio di guardia anche nel Futsal con Stefano Fallini che ha preso il posto di Roberto Chiaruzzi sulla panchina della squadra campione in carica. Fallini guiderà il Fiorentino in Campionato e nella UEFA Futsal Champions League con il preliminare in programma a metà ottobre.