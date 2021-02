Fiorentino: sei nuovi arrivi per il tecnico Malandri

Il Fiorentino comunica di aver concluso il mercato in vista della ripresa del campionato con sei nuovi innesti a disposizione dell'allenatore Enrico Malandri. Saranno Andrea Contadini '02 (ex Pietracuta) difensore sammarinese, Mattia Anastasi '97 (ex Fya Riccione) difensore, Nicola Casoli '4 (ex Torconca) centrocampista, Piero Tamagnini ‘99 (ex Fya Riccione) centrocampista, Riccardo Colonna '99 (ex Riccione 1926) centrocampista sammarinese e Paco Piscaglia '02 (Fya Riccione) centrocampista sammarinese.









I calciatori Alberto Rossini, Leonardo Balestra e Andrea La Serra, impegnati in campo nella prima parte di stagione, lasceranno la squadra.