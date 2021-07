Folgore contro l'Hibernians, Nucci: "Abbiamo la percezione di potercela giocare, in campo per passare il turno"

Dopo La Fiorita e il Tre Penne, tocca alla Folgore esordire in Conference League. Di fronte c'è l'Hibernians, secondo nel campionato maltese al momento della sospensione per covid e retrocesso dalla Champions, dove era stato ammesso al posto dell'Hamrun Spartans campione e squalificato. Una squadra con 29 campagne europee alle spalle e che nel suo passato vanta risultati prestigiosi. Su tutti, gli 0-0 imposti nella Coppa dei Campioni '68 al Manchester United di Best e Charlton – che poi vinse il titolo – e nella Coppa delle Coppe '71 al Real Madrid, finalista di quell'edizione. Ai quali si aggiunge un passaggio del turno in Champions (nel 2002 con gli irlandesi dello Shelbourne) e qualche vittoria qua e là: in Coppa Uefa con Braga e Dinamo Minsk, mentre l'ultima, in Champions, risale al 2015 col Maccabi Tel Aviv.







Ma conta il presente e quello dice che l'altra maltese, il Birkirkara, è stata messa in grossa difficoltà dalla Fiorita, ed è da quel doppio confronto che la Folgore riparte, con fiducia. "Ho avuto la possibilità di vedere allo stadio la partita della Fiorita, alla quale faccio i complimenti - dice il capitano della Folgore Andrea Nucci - abbiamo la percezione di potercela giocare, affronteremo la partita per passare il turno".