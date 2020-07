Folgore, Mauro Duca: "Non siamo sorpresi, aspettiamo il giudizio della UEFA"

La UEFA ha posto la documentazione relativa alla iscrizione della Folgore alle prossime Coppe Europee sotto osservazione. Una prassi, come ha ricordato il presidente della Folgore Mauro Duca, che non ha sorpreso il club di Falciano. La comunicazione è arrivata al club e alla Federazione che aveva convocato Folgore e La Fiorita per comunicazioni relative alle Coppe Europee. La Folgore ha già iniziato la preparazione per l'impegno internazionale. La documentazione del club sarà valutata ed è atteso la prossima settimana un responso. Sulla squadra di Falciano pesa la sentenza per calcioscommesse del 2018.

Nel video l'intervista con Mauro Duca – Presidente Folgore