Futsal Cup: è doppietta Fiorentino

Tutte le squadre ci hanno provato ma alla fine ha vinto sempre la stessa. Nel copione cambiano finalista, coppa e risultato ma l’attore protagonista è sempre il Fiorentino Futsal di mister Chiaruzzi che chiude una stagione perfetta. 30 vittorie su 30, 198 gol fatti e double portato a casa. Dopo il campionato, infatti, arriva anche la San Marino Futsal Cup.

La Juvenes/Dogana oppone resistenza per 10 minuti poi non c’è storia. Busignani recupera palla nel cerchio di centrocampo, lascia sul posto l’avversario e appoggia per Pasqualini che, tutto solo, non può sbagliare. È ancora il 6 a fare la differenza: tunnel e sfera che incoccia sul palo. Nella stessa azione Busignani riparte in velocità, finta il passaggio a Di Paolo e batte ancora una volta Cecchetti. 2-0 che diventa 3 al tramonto del primo tempo. La firma è di Davide Tura con una botta sul primo palo. Il Fiorentino ha già una mano di Franciosi sul trofeo ma rischia, ad inizio ripresa, sul palo colpito da Zafferani. Poi continua a macinare e a dare spettacolo: Busignani di tacco, Pasqualini in “no look” e Belloni chiude alla perfezione un’azione da manuale per il 4-0. Qualche minuto dopo c’è spazio anche per la doppietta personale di Danilo Busignani, man of the match. Missile sotto la traversa e Cecchetti non può nulla. Anche Mattia Protti diventa protagonista sui titoli di coda. Paoletti si attarda a calciare, il portierone della Nazionale si oppone in un primo momento e poi si esibisce in un miracolo a mano aperta. Per la Juvenes non arriva neanche il gol della bandiera, per il Fiorentino arriva l’ennesima gioia in questa fantascientifica stagione.

Alessandro Ciacci