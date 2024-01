Futsal, Euro '26: per San Marino girone duro

Dopo il miglior risultato di sempre, per la nazionale di futsal ecco il sorteggio peggiore della gestione Osimani, a detta dello stesso CT. Israele, Bulgaria e Austria: queste, in ordine decrescente di ranking, le avversarie nel girone del turno preliminare di qualificazione agli Europei del 2026, in programma tra 8 e 17 aprile.

Ancora da stabilire le date precise delle partite e, soprattutto la sede: per ovvie ragioni di attualità geopolitica, verosimilmente si farà in Austria o Bulgaria. E nel secondo caso sarebbe un dolce ritorno sul luogo del colpaccio: lì, 4 anni fa, i biancazzurri ottennero la loro prima qualificazione di sempre ai playoff, dove cedettero di misura alla Danimarca.

Proprio in virtù di quel risultato, San Marino era testa di serie della sua fascia, così come Israele e Bulgaria: unica eccezione l'Austria, seconda dietro a una Gibilterra aiutata, nel ranking, proprio dal successo nello scontro diretto coi titani, di due anni fa.

Tre teste di serie e una “quasi” tale, a sottolineare la poca fortuna nel sorteggio di un girone che mette in palio due posti per il turno principale di qualificazione: passato quello, ci sono i playoff e poi la fase finale, in Lettonia e Lituania dal 18 gennaio all'8 febbraio 2026.

Tornando all'immediato futuro, settimana prossima la nazionale sarà in a Porec, in Croazia, per un torneo contro Malta, Svizzera, Danimarca e Groenlandia: buona occasione per testare il gruppo in vista, appunto, dell'esordio nelle qualificazione europee.