Futsal: terza giornata di campionato

Terzo giornata del Campionato Sammarinese di Futsal: La Fiorita-San Giovanni 4-0, Juvenes/Dogana-Libertas 4-1, Domagnano-Tre Penne 0-2, Pennarossa-Murata 3-3, Fiorentino-Virtus 4-1. Rinviata Folgore-Faetano per il caso di positività di un tesserato della squadra di Falciano. Riposavano Cosmos e Tre Fiori. In testa al girone A il Fiorentino a punteggio pieno, così come La Fiorita nel girone B.