Futsal: verso San Marino-Danimarca, Mattioli e Belloni ci credono

Alex Mattioli e Fabio Belloni

L'istantanea del gol di Alex Mattioli – assieme al definitivo 2-0 di Moretti con Andorra – sono i punti più alti toccati nella giovane storia della Nazionale Sammarinese di Futsal. Uno storico passaggio del turno in Bulgaria ed ora la doppia sfida alla Danimarca nello spareggio per accedere agli Europei 2022 dei Paesi Bassi. La selezione scandinava non è certamente tra le più facili da affrontare. Nel girone di qualificazione ha ottenuto 4 punti in 2 partite, frutto di un successo con l'Estonia ed un pareggio con la Lettonia. Occhio soprattutto a Brian Mengel, 3 reti a febbraio ed influencer su Instagram con quasi un milione e mezzo di followers. Sarà uno degli osservati speciali per i ragazzi del ct Roberto Osimani.

Anche San Marino ha comunque i suoi arcieri per provare a far male ai danesi. Uno di questi è Fabio Belloni, pronto ad una nuova avventura a Rimini dopo l'esperienza di Santarcangelo.

Nel servizio le interviste a Alex Mattioli e Fabio Belloni