Giuseppe Zampano alla Fiorita

La finestra di mercato invernale porta un altro rinforzo in casa La Fiorita. Agli ordini del tecnico Thomas Manfredini arriva l’esterno Giuseppe Marco Zampano. Classe 1993, il centrocampista nativo di Genova vanta oltre 100 presenze in Serie B, dove ha vestito le maglie di Crotone - vincendo il campionato - Venezia, Cesena e Reggiana, e anche tanta Lega Pro, dal Portogruaro al Potenza, sua ultima apparizione tra i professionisti. Zampano effettuerà le visite mediche nella giornata di domani e in serata si unirà ai nuovi compagni per il suo primo allenamento.

Con Zampano il mercato invernale dei gialloblù si chiude con un altro colpo da novanta, dopo gli arrivi di Aziz Niang, Raffaele Virgilio, Nicola Greco e Alessandro Semprini.