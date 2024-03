I convocati di San Marino per l'amichevole con Saint Kitts e Navis

Ecco la lista dei 23 giocatori convocati dal ct Roberto Cevoli in vista dell'amichevole di domani contro Saint Kitts e Nevis. Ci sono sei novità con possibile debutto in nazionale. Tra i convocati non figura il centrocampista del Cosmos, Simone Loiodice naturalizzato sammarinese:

Portieri:

Amici e Colombo

Difensori:

Battistini Manuel, Cevoli, Contadini, D'Addario, Fabbri, Franciosi, Grandoni, Pasolini, Rossi, Tosi, Valentini.

Centrocampisti:

Capicchioni, Golinucci Alessandro, Golinucci Enrico, Lazzari, Mularoni, Sensoli.

Attaccanti:

Berardi, Nanni, Pancotti, Vitaioli.