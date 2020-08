I nuovi allenatori della San Marino Academy

Completati i quadri tecnici del settore giovanile della San Marino Academy. Tre nuovi allenatori per le formazioni iscritte ai campionati nazionali. Si tratta di Loris Bonesso, alla guida degli Allievi Nazionali iscritti al Campionato Under 17. Gianluca Leoni allenerà la squadra Under 16 Nazionale mentre a Paolo Zani è stata affidata la formazione Berretti. Allievi provinciali per Antonio Gespi, mentre Claudio Venerucci lavorerà sulla Juniores Regionale