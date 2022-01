Il Campionato Sammarinese torna nel prossimo week end

Riprenderà domani l'attività per le squadre del Campionato Sammarinese per preparare il primo impegno del 2022 che coincide con la 14' giornata in programma per il week-end del 8/9 gennaio. Per il momento non è infatti in dubbio il prossimo turno sulla base del decreto vigente. Il campionato riprenderà come da calendario. Sarà un mese intenso con ben 5 giornate, di cui un infrasettimanale, in 23 giorni. Tra gli appuntamenti del mese anche l'apertura del mercato a partire dall'8 gennaio e le elezioni del consiglio federale previste indicativamente a fine mese, non oltre il 31 gennaio.