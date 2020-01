Il derby con il Cesena chiude il girone d'andata

Ultima giornata del girone d'andata nel campionato di serie B femminile che propone il derby tra San Marino Academy e Cesena. La squadra sammarinese che domenica scorsa ha conquistato il primato in classifica, va alla ricerca del'ottava vittoria consecutiva ma dovrà fare i conti con il Cesena in serie positiva da quattro giornate. La sfida di domani, in programma sul campo di Acquaviva e valevole per l’11esima giornata di Serie B, avrà inizio come di consueto alle 14.30.