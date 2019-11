Il duro sfogo di Costantini: "Occorre rivedere qualcosa, la nazionale è un club mal voluto”

Fabrizio Costantini

Duro sfogo del Commissario Tecnico Fabrizio Costantini nel dopo partita in Repubblica Ceca: “Sento distacco nei confronti della Nazionale - ha dichiarato - Ti trovi in condizioni di non preparare le partite come vorresti. La Nazionale in questo momento è un club mal voluto". "Siamo tutti sammarinesi - aggiunge Costantini - e nei confronti della Nazionale tutti dovremmo dare qualcosa di più”. Parole amare dette a caldo dal Commissario tecnico che non ha usato mezzi termini.