Il Faetano riparte da Ricchiuti: "Metto a disposizione la mia esperienza"

Nel video l'intervista ad Adriàn Ricchiuti

Rilanciarsi, un obiettivo che accomuna il Faetano e il suo nuovo allenatore. Non un nome qualunque, perché per quanto in panchina sia alle prime armi Adriàn Ricchiuti porta con sé il carisma e l'esperienza di chi, da calciatore, ha bazzicato A e B tra Catania e Rimini. E che conosce anche il campionato di San Marino, avendoci chiuso la carriera vincendo tutto con La Fiorita – con gol decisivo in Supercoppa – e passando anche dalla Virtus, nel '19.

Dopo la fugace esperienza in D nel suo Rimini a inizio '21, Ricchiuti ha allenato nelle giovanili del Fya Riccione e poi nel Torconca, in Promozione. Due stagioni opposte, 8° posto nella prima e retrocessione ai playout, nell'ultima. Qui il parallelismo con un Faetano che, nello scorso campionato, è stato il primo degli esclusi dai playoff, staccato di 9 punti dal Domagnano. È rimasta circa la metà dei giocatori di una squadra che andava a due velocità: 8° attacco, trascinato dai confermati Brisigotti – 16 reti, 4° cannoniere dietro Badalassi, Ambrosini e Prandelli, e 8 assist – e Capriotti, 9 gol in 19 presenze; penultima difesa a quota 79 incassati, peggio ha fatto solo il Pennarossa.