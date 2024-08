Il Fiorentino Futsal é in Bulgaria: sarà ancora Champions League per i rossoblu

Nel servizio l’intervista a Stefano Ciacci, dirigente Fiorentino Futsal

Sofia accoglie il Fiorentino Futsal in piena notte. Ore piccole per i rossoblu, partiti dall’aeroporto di Bologna e arrivati in Bulgaria quasi alle 3 locali. C’è però tempo per ricaricare le batterie: il girone preliminare della Futsal Champions League comincerà mercoledì, con la prima sfida alle 17.30 - orario sammarinese - contro i padroni di casa dell’Amigo Northwest.

Il calendario si completerà con le sfide agli svizzeri del Minerva Futsal, giovedì alle 14.30, e ai gallesi del Pro Futsal Cymru, sabato alle 10. Sono 12 i giocatori convocati dal neo-tecnico Gianni Galli, che farà il suo esordio sulla panchina del Fiorentino proprio in Champions.

Una squadra quasi completamente rinnovata che potrà contare su tre prestiti importanti: Maiani - uno dei senatori delle ultime stagioni - Verri e Zafferani. Tre sono anche i giocatori provenienti dal calcio a 11: Baizan, Paoloni e Solito. Manca all’appello Giacomo Bernardi, assente per motivi familiari. L’ultima spedizione fu storica per il Fiorentino Futsal, con due pareggi a Cipro e il terzo posto nel raggruppamento. Non sarà facile ripetersi ma giocatori, staff e dirigenti ci credono. Perché é nel DNA di questa società.

Nel servizio l’intervista a Stefano Ciacci, dirigente Fiorentino Futsal