Il Fiorentino verso la Champions, Fallini: "Stiamo cercando di prepararci al meglio"

Nel video l'intervista a Stefano Fallini, allenatore del Fiorentino Futsal

Futsal, il Fiorentino continua la sua preparazione verso l'appuntamento di Champions fissato per giovedì prossimo 26 novembre a Nicosia. Tre gli allenamenti programmati per questa settimana dal tecnico Stefano Fallini, cui seguiranno quelli di lunedì e martedì prossimi prima della partenza per Cipro fissata mercoledì. Cambiata la formula, causa Covid, non si disputerà il classico girone di qualificazione, ma solo una partita secca che il Fiorentino giocherà giovedì 26 alle 15 a Nicosia.





