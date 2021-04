Il Murata fa assaporare la sconfitta alla Fiorita capolista

Sale prepotentemente la Folgore che impartisce una severa lezione al Cosmos. Azione tutta in verticale con il servizio preciso per Imre Badalassi, bravo ad attendere anche l'uscita del portiere per batterlo con il sinistro ad incrociare. Il raddoppio arriva su calcio di rigore. Il Cosmos già sotto di uno perde anche Kevin Zonzini espulso per chiaro fallo di mano sostituendosi al suo portiere, e al quarto d'ora si complica oltre misura la vita per i giallo/verdi. Dorni dagli undici metri non sbaglia. Il tris porta la firma di Piscaglia di testa. Poi è festa Badalassi, per lui è tripletta con pallone a casa, e Folgore che irrompe nelle zone alte della classifica. Ad Aquaviva, Folgore batte Cosmos 5-0.









Grande passo avanti del Pennarossa capace con Hirsch di andare a vincere sul fischio finale nonostante l'espulsione di Nicola Ciacci sembrava poter avvantaggiare una Virtus che ha attaccato ma senza concretizzare. Al 94esimo Adolfo Hirsch vola via sulla sinistra grazie anche ad un errore della difesa, si accentra e realizza per un gol che vale oro. A Fonte Dell'Ovo, Pennarossa batte Virtus 1-0.

La sorpresa del mercoledì arriva da Dogana dove il Murata fa assaggiare alla Fiorita, per la prima volta in questo campionato il sapore della sconfitta. Il gol arriva nel finale ed è opera di Filippo Fabbri, tocco ravvicinato e bianconeri che raggiungono l'undicesima posizione in classifica che vale i play off. A Dogana, Murata batte Fiorita 1-0.