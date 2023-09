Il nuovo Pennarossa di Manuel Poggiali si presenta

La rosa del Pennarossa

È iniziata l'era di Manuel Poggiali al Pennarossa. Una vita nel motomondiale - con immense soddisfazioni per la Repubblica di San Marino – ma anche una passione sconfinata per il calcio. Che ha portato il due volte campione del mondo, in 125 e in 250, a prendere la guida della società del suo Castello, quella Chiesanuova che ha reso grande e conosciuta con i suoi successi in sella alla Gilera e all'Aprilia. Ora invece l'avventura con il Pennarossa, presentato ufficialmente proprio a Chiesanuova. Prima è stato svelato il nuovo direttivo voluto da Poggiali per questo progetto “ambizioso e a lungo termine”, poi è toccato alla rosa del futsal e a quella del calcio a 11, che esordirà questa sera contro il Fiorentino nell'anticipo del Campionato Sammarinese.

Una squadra rivoluzionata e giovanissima, con soli 6 giocatori confermati. Gli altri sono stati selezionati dal direttore sportivo “giramondo” Max Leghissa e messi a disposizione del neo-tecnico Salvatore “Totò” Nobile che – da calciatore – ha vestito maglie prestigiose. Su tutte quella dell'Inter nella stagione '87-'88.

Nel servizio le interviste a Massimiliano Leghissa (DS Pennarossa) e Salvatore Nobile (allenatore Pennarossa)