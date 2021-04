Il Tre Fiori batte il Tre Penne (2-1) e blinda il quinto posto

ph: @fsgc

Non potendo più arrivare alla quarta posizione, il Tre Fiori vuol difendere la quinta. E riesce nell'intento battendo un Tre Penne che invece paga lo scontro diretto con la Folgore e dal terzo scivola al quarto posto. Un match dunque giù proiettato in ottica play off quello che le squadre di Fiorentino e Città hanno giocato a Montecchio. Dopo 20 minuti il Tre Fiori va ad un passo dal vantaggio. Sartori si libera sulla sinistra, va fino in fondo e la mette, Vandi pronto a toccarla nella porta vuota, ma Mezzadri salva tutto miracolosomente. Il Tre Penne si vede in contropiede, Simoncini esce a pulire fuori dalla sua area. Il portiere risolve sempre con personalità ogni qualvolta viene sollecitato. Di là anche il collega Lanzoni non si fa sorprendere su un calcio di punizione battuto dalla distanza e piuttosto telefonato.









La partita si sblocca al 37'. Domini riceve dentro l'area e viene affrontato da Mezzadri. L'arbitro indica deciso il dischetto e Sartori la mette nell'angolo nonostante Lanzoni avesse intuito la battuta. La risposta di Città è immediata. Costantini va via in serprentina e si prende una punizione dal limite. Lo stesso accarezza col sinistro a giro e timbra la traversa. La ripresa si apre col raddoppio del Tre Fiori. Dall'angolo stacca Angelini e la difesa del Tre Penne intercetta quando la palla è già entrata. Un raddoppio che potrebbe anche chiudere tutto, ma i ragazzi di Ceci provano subito a riaprirla. Ceccaroli si libera al tiro, ma non riesce a tenerla bassa. Poi Pieri, pescato di testa, riesce solo a toccare per la presa sicura di Simoncini. Il gol arriva con Costantini, migliore dei suoi, che se ne va. Salta un avversario, tiene la palle in campo e da posizione non comodissima infila Simoncini in diagonale. Ci credono i biancazzurri, Ceccaroli si ingamba da buona posizione e poi è però Lanzoni a intervenire sul contropiede avversario.

Finisce col Tre Fiori quinto a vedersela col Domagnano e il Tre Penne quarto a saltare il primo turno.