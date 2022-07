Il Tre Fiori colpisce ancora, Nunez Mastroianni stende il Fola Esch

Da tradizione gli esordi in una coppa europea del Tre Fiori scrivono la storia del calcio sammarinese e la Conference League non fa eccezione. Il Fola Esch spinge ma non punge e capitola all’85°: l’uomo copertina è il centravanti argentino Nunez Mastroianni, che a 11’ dall’ingresso in campo inzucca il traversone di Mantovani e firma lo 0-1. Ennesimo capolavoro della regina di coppe del Titano che rinnova il suo libro dei primati: già unica a passare il turno, ora anche prima a vincere fuori casa in campo internazionale e prima a fare risultato in tutte e tre le competizioni UEFA.

Debutto col botto per Andy Selva, la cui squadra tiene bene il campo e imbriglia un Fola che s’accende a intermittenza. 2’ e Runser imbuca per Bensi, De Lucia è decisivo nell’anticipo. Ancora Bensi ci prova altre due volte a cavallo del 12°: altra combinazione con Runser, volante e respinta di Semprini, sul cross di Pimentel invece il suo colpo di testa a incrociare non trova lo specchio. Poi basta però, l’unico altro brivido della frazione arriva nel finale: Correia imbuca, Pimentel cade in area, calcia da terra e, sulla parata di Semprini, Runser va a rimbalzo e calcia fuori da due passi.

Per il resto nulla, merito di un Tre Fiori che dietro non concede spazi e quando può riparte senza paura, sommando 4 angoli. E con l’avvio di ripresa arrivano anche un paio di conclusioni verso la porta, comunque niente che metta in difficoltà Cabral. Discorso opposto quando, d’improvviso, Orville carica da metà campo e costringe all’interventone Semprini, bravo a capire l’antifona e ad alzarla col colpo di reni. L’estremo è ancora impeccabile nell’uscita su Simon, liberato dal filtrante di Cerqueira.

Una delle poche, mezze occasioni di un Fola che vorrebbe ma non riesce, coi gialloblu che fanno mucchio, rischiano poco e nel finale calano la mannaia: De Falco allarga per Mantovani, il terzino è solo, prende la mira e pennella per la testa di Nunez Mastroianni, che sovrasta Klein e fa centro. Capitalizzando l’unico vero tiro in porta, il che basta e avanza visto che, nonostante i 5’ di recupero, il Fola non reagisce e s’inchina. Il Tre Fiori esulta ed è a metà dell’impresa: per completarla c’è il ritorno del 14 luglio al San Marino Stadium, nel quale avrà a disposizione due risultati su tre.