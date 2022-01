Il Victor San Marino in udienza dalla Reggenza

In attesa del ritorno in campo, il Victor San Marino è andato a Palazzo. I Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini hanno ricevuto in udienza una rappresentanza di Consiglio Direttivo, staff tecnico e giocatori della società biancazzurra, attualmente sesta nel Girone C del campionato di Eccellenza regionale. "Siamo certi che saprete superare questa impegnativa sfida - recita il comunicato reggenziale - testimoniare con le vostre prestazioni le significative potenzialità e risorse che San Marino, nonostante le esigue dimensioni, può esprimere in campo sportivo". Il Victor, che salvo ulteriori rinvii tornerà in campo il 6 febbraio contro il Classe, ha omaggiato i Reggenti e il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini con una maglia biancazzurra numero 10.