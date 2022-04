In attesa di guidare la Nazionale sammarinese nelle prossime qualificazioni mondiali, il Ct Roberto Osimani si regala un'impresa con la sua squadra di club. La Futsal Cesena battendo 3-1 il Città di Palermo si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia. Oggi i bianconeri sfideranno lo Sporting Hornets per l'accesso alla finalissima.