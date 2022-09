Infantino sul Titano: "A San Marino mi sento a casa"

"Nella grande famiglia del calcio, ognuno occupa un posto di rilievo indipendentemente dall'estensione del suo territorio. San Marino vale il Brasile". È la carezza del Presidente della Fifa Gianni Infantino ad un Paese amico dove si sente a casa. Lo dice, introdotto dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, ai Capitani Reggenti che lo hanno ricevuto in udienza. Parole, quelle del numero 1 del calcio mondiale, che testimoniano un'amicizia che va al di là dei ruoli del momento e che porta a San Marino orgoglio e responsabilità. "Inclusione, aggregazione, occasione per apprendere divertendosi e agganciare valori come lealtà e rispetto delle regole. Il calcio, nell'intervento della Reggenza, come "crescita personale di ogni individuo, valori di cui l'autorevole presidenza Infantino è garanzia". La mattinata sammarinese del numero 1 della Fifa è cominciata con l'incontro col Segretario Lonfernini, il Presidente del Cons Giardi e della FSGC Tura. Dialoghi, relazioni, che hanno reso possibile grazie ai fondi stanziati dalla Fifa, la realizzazione di impianti e infrastrutture. Nella serata di ieri invece, Infantino ha incontrato, allo Stadium, i rappresentanti dei club e delle associazioni affiliate alla FSGC. In prima fila il "Past President" e Membro d'Onore Giorgio Crescentini, cui Infatino ha dedicato un fraterno abbraccio.

Nel video l'intervista a Gianni Infantino, Presidente FIFA