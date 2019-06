Juvenes/Dogana: arrivano Vucaj e Salvi

Due rinforzi per la Juvenes / Dogana che ha trovato l’accordo per il trasferimento di Flamur Vucaj, attaccante classe ’93, proveniente dal Tropical Coriano. In precedenza ha militato nella Stella Rimini e Federico Salvi, difensore classe ’95, ex giocatore di Romagna Centro, Forlì, Bellaria. Cresciuto calcisticamente nel Rimini.

“Ho scelto la Juvenes/Dogana ed il calcio sammarinese – racconta Salvi - grazie ad Aurelio Tosi (nuovo ds da questa stagione). Non conoscevo la realtà di San Marino, già a gennaio Tosi mi aveva accennato qualcosa poi un mese fa mi ha esposto il progetto ed ho deciso di seguirlo”.