L'Academy U22 dura un tempo, il San Giovanni vince 3-1

La prima assoluta dell'Academy U22 dura fino all'intervallo, al rientro dal quale il San Giovanni piazza l'allungo che chiude il discorso con un tempo d'anticipo. È 3-1 per le pantere che aprono la ripresa con due reti in 3' e da lì in poi rischiano il minimo. Questo dopo una prima frazione equilibrata, nella quale l'Academy, in campo con un 4-2-3-1 con difesa alta e pressing deciso, non dà cenni di ansia da debuttante.

Sensoli al volo sulla respinta di Robba, De Angelis para in tuffo. Di là Nicola Sartini ci prova dal limite, Battistini non è perfetto e Aprea si fionda sulla ribattuta, centrando il palo. Di nuovo Academy con Sensoli che crossa e Giocondi che l'aggiusta per Sarti, il cui tiro è deviato in angolo da Conti. I rossoneri rispondono col diagonale defilato di Augusto Garcia sul quale Battistini è attento, dopodiché la gara si sblocca: lancio millimetrico di Aprea per l'affondo di Nicola Sartini, che va via a Giocondi, si presenta a Battistini e lo infila con un mancino soporifero e letale.

Prima del riposo ancora San Giovanni con l'angolo di Azael Garcia, Robba prolunga e Santi non inquadra il tocco volante. Dopo il riposo invece ecco lo strappo decisivo: pronti, via e Augusto Garcia fa da torre per l'inserimento di D'Angeli che sorprende Severi in fascia e poi cannona sul primo palo, fulminando Battistini con appena 13” a cronometro. E al 49° c'è la perla di Nicola Sartini che sugli sviluppi di un rimpallo sfonda sul neo entrato Valli e cala la doppietta con una meravigliosa parabola d'esterno.

L'avvio choc taglia le gambe all'Academy e non succede nulla per un quarto d'ora, poi arrivano tre occasioni a stretto giro. D'Addario calcia appena a lato dal limite, l'azione si ribalta e Battistini alza la conclusione di Contadini. E sul contro ribaltone arriva la frittata di De Angelis, che manca il controllo sul retropassaggio di Celli e lo manda in tabellino, ma per gli altri. Un'autorete che non basta per rimettere in carreggiata l'Academy, anzi è il San Giovanni a sfiorare il poker col subentrato Montebelli. Che in due occasioni riceve da rimessa, tiene su Ciacci e incrocia: il primo destro è rimbalzato dal palo, il secondo è troppo defilato e non fa paura a Battistini, che manda in angolo.