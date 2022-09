Ieri sera si è giocato per la Lega D di Nations League anche Estonia - Malta. I baltici sono i prossimi avversari di San Marino nell'ultima giornata del girone. L'Estonia ha battuto Malta per 2-1, risultato che promuove matematicamente in Lega C la squadra del ct Thomas Haberli, che dopo tre gare è a punteggio pieno con 9 punti davanti a Malta con 6. La squadra di Devis Mangia non può più raggiungere il primo posto. A Serravalle l'Estonia arriverà con la certezza del primo posto nel girone.