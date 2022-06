L'Europa si avvicina, la Reggenza riceve le squadre sammarinesi

L'Europa passa di qui, comincia di qui. Perché è tradizione che si rinnova, le squadre sammarinesi qualificate alle Coppe salgono a Palazzo per il saluto dei Capitani Reggenti. La Fiorita vincitrice del Campionato di calcio, è prossima all'avventura in Champions League dove debutterà affrontando gli andorrani dell'Inter Club d'Escaldes, il Tre Fiori che ha conquistato la Coppa Titano giocherà in Conference League sfidando i lussemburghesi del Fola Esch e il Tre Penne che sempre in Conference se la vedrà con i bosniaci del Tuzla City. La Folgore vincitrice di Coppa e Campionato rappresenterà la Repubblica nel gironcino di Champions League di Futsal ed in attesa di conoscere gli avversari.

Introdotte dal Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, dal Presidente del Cons Gian Primo Giardi dal Presidente della FSGC Marco Tura e dal Segretario Generale Luigi Zafferani, alle delegazioni la Reggenza si è rivolta ricordando il ruolo dello sport come veicolo di valori modo e motivo di orgoglio per la Repubblica. Orgoglio è quello che si respira in Aula e al quale si richiamano anche il Presidente Tura nell'illustrare ai Capi di Stato le nuove maglie della Nazionale, e il Segretario Lonfernini che ricorda anche i sacrifici e la passione di giocatori e dirigenti. Al termine dell'udienza i vertici federali e dei club hanno voluto omaggiare i Reggenti in segno di riconoscenza per l'Udienza concessa e le parole pronunciate.