La Fiorita a caccia del ribaltone, Tamburini pensa a qualche novità

Le fresche montagne d’Andorra rendono l’afa romagnola un lontano ricordo e La Fiorita può godersi il suo ultimo allenamento a pieni polmoni. Ci sono da sbloccare mente e gambe, in vista di un Engordany che a Serravalle ci ha messo qualcosina in più ma che tanto superiore non è. Giocando da Fiorita La Fiorita può giocarsela e allora il mantra della squadra è uno e uno solo, quello ripetuto da tutti da una settimana a questa parte: metterci più coraggio.

Si chiude con un po’ di giropalla e con Righini a far da playmaker per ambo i gruppi, magari indizio su qualche novità di formazione. L’Engordany è fisico, compatto e sa gestire il gioco ma ovviamente ha mostrato anche punti deboli e si dovrà far leva su di essi. Servono velocità e pressione, Tamburini stavolta vuole una Fiorita tutta gamba e medita qualche cambiamento. Nel modulo, col 4-3-3 che potrebbe diventare quel 4-2-3-1 marchio di fabbrica gialloblu in campionato. E negli uomini, con l’idea di piazzare un falso 9 al posto di Castellazzi per aumentare il dinamismo della manovra. Crescono le chance di titolarità di Hirsch, primo cambio dell’attacco.





Nel servizio le parole di Simone Loiodice, centrocampista La FIorita.

