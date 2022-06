La Fiorita: la lettera di Roberto Di Maio

"Si sta per chiudere un’altra parentesi della mia vita calcistica, una parentesi a tinte gialloblù, i colori de La Fiorita. Quattro anni fa sono arrivato a Montegiardino con mille dubbi e tante paure - scrive Roberto Di Maio - dopo aver fatto il professionista in giro per l’Italia e aver deciso, a 36 anni, che era il momento di fermarmi a casa. Dopo pochi giorni che mi allenavo con La Fiorita preparando la partita di Champions, mi accorsi subito che non avevo sbagliato la mia scelta. La Fiorita è una società organizzata dove tutti lavorano per non far mancare niente ai giocatori; ma, cosa più importante, per me è stata una seconda famiglia. Con me porterò oltre alle vittorie, tutti i ragazzi, che sono diventati degli amici, le mille cene, pizzate o grigliate. Cose che possono sembrare piccole, ma non lo sono. Quest’anno è stato particolarmente difficile ma si è chiuso nella maniera più bella, alzando la coppa e vincendo il sesto campionato della storia di questa società. Insomma - conclude Di Maio - ti lascio dove c’eravamo trovati, i motivi non sono importanti ma quello che conta è che porterò sempre nel cuore questi 4 anni stupendi! In bocca al lupo La Fiorita, ci vediamo sul campo!"