La Fiorita, Libertas, Virtus di misura, poker del Tre Fiori

La Fiorita non sbaglia un colpo e vince l'ottava partita in altrettante gare giocate. La squadra di Nicola Berardi con i play off già raggiunti punta ora alla prima posizione che vale l'accesso diretto al secondo turno e la possibilità di avere due risultati su tre nei play off. A Montecchio decide il gol di Michele Pieri dopo 4 minuti di partita. Il Tre Penne incappa nella terza sconfitta stagionale, la seconda dalla ripresa del Campionato. Sfida segnata anche da due espulsioni. Peluso lascia la Fiorita in dieci dopo 15 minuti di gioco. La superiorità numerica dura fino al 33' quando Cibelli viene nuovamente ammonito e le due squadre tornano in parità almeno sul piano dei giocatori in campo. Da un'espulsione è segnata anche la partita tra Murata e Libertas. Al 61' i bianconeri restano in dieci per il rosso a Simone Benedettini per il fallo su Spadaro. Rosso sacrosanto e Murata costretto al cambio per fare entrare Broccoli. La Libertas il gol da tre punti lo trova con Moretti. Il terzino granata calcia da fuori e trova l'angolo giusto. Poker di reti per il Tre Fiori contro la Juvenes/Dogana. La squadra di Matteo Cecchetti la sblocca in chiusura di tempo con Kalissa con un tiro da fuori.

Nella ripresa i gialloblu di Fiorentino la chiudono tra il 62' e il 63'. Prima il gol di Nicholas Santoni per il raddoppio, per il giocatore del Tre Fiori è il terzo gol consecutivo. Nel tabellino entra anche Joel Apezteguia. L'attaccante cubano firma il tris che mette in ghiaccio la partita con una spettacolare rovesciata. Nel finale il definitivo 4-0 in pieno recupero con Nicola Della Valle. La squadra di Matteo Cecchetti aggancia il Tre Penne al quarto posto e mette nel mirino il secondo occupato dalla Libertas. Torna alla vittoria la Virtus. Contro il Cosmos decide un gol di Riccardo Innocenti. L'esperto attaccante classe 1974 segna il gol da tre punti di testa al 70'.