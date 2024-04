Al via la lunga volata scudetto nel Campionato Sammarinese di calcio. In campo alle 15, la capolista Virtus che affronta il Cailungo per consolidare il primato mentre a Montecchio si affrontano La Fiorita - Tre Penne, incontro che potrete seguire in diretta su San Marino RTV, canale 831 del Digitale Terrestre, 520 della piattaforma Sky e in streaming web sul territorio sammarinese. Completa il programma della 28esima giornata, Libertas - Tre Fiori.