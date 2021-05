La grinta di Dante Rossi lancia San Marino: "Una partita nella partita"

Il sottosegretario Vezzali ha firmato, Italia-San Marino sarà aperta a 500 spettatori. Lontani dei nostalgici pienoni, ma almeno il calcio prova a riappropriarsi di una bella parte di sé. Come bella è Italia-San Marino che giocano in amichevole perché amici, ma anche perché i ragazzi di Varrella sanno stare in campo e si propongono anche di dar fastidio, laddove e se si potrà. Il CT in conferenza loda la fame di Dante Rossi: “Serve a tutto il gruppo - dice - per capire il privilegio di essere qui”. E poi le scelte, che vista la rifinitura dovrebbero essere una difesa a 4 con Battistini-Fabbri-Rossi-Palazzi a protezione di Benedettini, un centrocampo a 5 con Tomassini-Lunadei-Mularoni-Golinucci e Hirsch e Nanni davanti. Calcio d'inizio alle 20.45.

Nel video l'intervista al difensore Dante Rossi