La Libertas è la regina del mercato

Il mercato apre ufficialmente mercoledi 1 luglio per chiudersi il 15 settembre, ma sono già molto attive le società del campionato sammarinese. Letteralmente scatenata la Libertas. San Marino RTV aveva parlato 15 giorni fa di un rilancio clamoroso per Marco Bernacci che sembrava destinato alla Fiorita. Immediata la smentita, ma oggi arriva la conferma: l'ex Cesena Torino e recentemente Tre Fiori vestirà la maglia granata la prossima stagione. Reparto offensivo completato da Morelli e dal giovane Simone Pippi classe 99 in arrivo dalla Sampierana. Non rientra più nei piani tecnici Ivan Graziani. Bernacci la indossa, mentre lo storico capitano granata Davide Simoncini se la toglie dopo 9 stagioni consecutive. Finisce, infatti, l'avventura del centrale della Nazionale Davide Simoncini alla Libertas. Davide, raggiunge il fratello Aldo al Tre Fiori. Il tecnico del club di Borgo Maggiore, Mirco Papini avrebbe pensato allo scambio Davide Simoncini – Juri Biordi. Entrambi sammarinesi ma Biordi è molto più giovane e soprattutto ha sempre avuto un buon rapporto con l'ex C.T dell'Under 21. Se non sarà Biordi, il profilo che cerca il Presidente Ghiotti è quello di un centrale esperto. Per agevolare l'arrivo dell'Airone, è possibile che da Cesena per raggiungere il Titano partirà una sola macchina all'interno della quale saliranno, Bernacci, il portiere Gentilini, il giovane centrale Tisselli e quello esperto che proviene sempre da quelle zone. Le altre conferme sono quelle di Narducci, Ulizio e del sammarinese Diego Moretti. La Libertas, batterà un altro grosso colpo entro il fine settimana. Infine il Cosmos conferma Nicola Zafferani.