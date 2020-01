La Nazionale a Varna e già domani sfida l'Albania

La settimana internazionale del Futsal comincia da Venezia che ancora è notte. L'alba arriverà in volo e e la luce ci accende nello scalo che nebbia permettendo sarebbe Vienna. Quindi Varna cittadina turistica sul Mar Nero per tutte le tasche che d'inverno sta a metà tra il Ponente di Cesenatico e Torre Pedrera. C'è però un bel centro sportivo con tanto di hotel o comunque foresteria che ospita tutte le squadre del girone a 4. Sarà questo il quartier generale designato dagli organizzatori. I ragazzi sono poi ripartiti per la palestra perché il debutto è già domani e il CT Osimani li tiene sul pezzo. 14 i convocati per 3 partite, le prime due classificate superano il preliminare, per le migliori terze c'è l'ipotesi ripescaggio. Il Coordinatore Giuseppe Canini presenta l'agguerrita concorrenza. Sentiamolo